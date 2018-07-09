قيادي فلسطيني: ثلاثة محاور رئيسية لمبادرة الرئيس بشأن غزة والرواتب تخضع للقانون

خاص دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن مبادرة الرئيس محمود عباس، فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية.







وأوضح أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تلك المرتكزات، تتمثل في تحقيق المصالحة الفلسطينية، والتمسك بالدور المصري، والتأكيد على أنه لا حاجة لحوارات جديدة؛ مشدداً على أن المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2017.



وأضاف أبو يوسف، أن الرئيس عباس، سيوجه دعوة لحوار فصائلي في إطار هذه الآليات، مرجحاً أن يتم ذلك قبل موعد انعقاد اجتماع المجلس المركزي المقبل.





وفيما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة، أشار أبو يوسف، إلى أن القضية يجب أن تخضع للقانون، وليس لمبادرات، وأن الرواتب حق مقدس لمستحقيها، متابعاً: "أوصينا بألا يكون هنالك أية إجراءات تمس بالرواتب، والعودة للصرف بالآلية السابقة".