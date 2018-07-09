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كيف سيُعدّل الطالب معدله في امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)؟

كيف سيُعدّل الطالب معدله في امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلن الدكتور محمد عواد، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) ستبدأ يوم 4 آب/ أغسطس، والتي تستهدف الطلاب الذين يرغبون في تحسين معدلهم بما لا يزيد عن أربعة مباحث، لافتاً إلى أن الدورة الثانية، ستبدأ في كانون الأول/ ديسمبر، والمخصصة للطلاب الراسبين في مادتين على الأقل.

وقال عواد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "العلامة التي ستعتمد هي علامة شهر آب/ أغسطس، بمعنى، إذا كان الطالب حاصل على معدل 70%، وخاض الدورة الأولى، وحصل على معدل 60%، فإن المعدل الأخير هو الذي سيعتمد، وهذا يعتمد على قدرة الطالب نفسه".

وأضاف: "أما الطلبة غير المستكملين، فإن هذا يعني أنه نجح على الأقل في أربعة مباحث، وبقي عليه عدة مباحث أخرى، وبالتالي يستطيع أن يعديها في دورة كانون الأول/ ديسمبر".

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