مباشر | ع الرصيف - لو صار زلزال شو أول شي رح تعملو ؟

شؤون فلسطينية

الأعرج يُؤكد أهمية الاستثمار في مجالات المياه والنفايات الصُلبة

الأعرج يُؤكد أهمية الاستثمار في مجالات المياه والنفايات الصُلبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، أهمية العمل على تشجيع الاستثمار في مجالات المياه، والمياه العادمة، والنفايات الصلبة، وذلك من خلال إقامة مشاريع محطات التنقية للمياه العادمة، والاستفادة منها في مجالات ري المزروعات، واستصلاح الأراضي.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة تولي الأولوية لحث وتشجيع المستثمرين من الداخل والخارج على الاستثمار في هذه المجالات، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وتسعى جاهدة لتوفير بنية تحتية تعزز من فرص الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

جاء ذلك، خلال لقائه الخبير الدولي في مجال الاستثمار في المياه والصرف الصحي في اللجنة الرباعية كوبر ايفا، بحضور مدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح.

وتطرق الأعرج إلى التحديات التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة، وتشكل عقبة أمام المستثمرين، وخاصة الإجراءات والعراقيل التي يحاول الاحتلال فرضها على أرض الواقع، وممارساته من مصادرة للأراضي، وهدم المنشآت والمرافق العامة، وعدم السماح باستغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، وخاصة المياه الجوفية.

وأضاف الأعرج: "أطلقنا خلال العام الماضي فكرة ومفهوم التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك من أجل تعزيز العلاقة بين البلديات والقطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، تسهم في زيادة الإيرادات المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وخلق فرص عمل للسكان، والحد من نسب البطالة".

واستعرض الأعرج الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة من قبل طواقم الوزارة؛ لتشجيع المستثمرين والمؤسسات على التفكير الجدي بالاستثمار في مكبات النفايات واستغلالها بالشكل الأمثل، والاستفادة منها من خلال إعادة التدوير، بالإضافة إلى استخراج الطاقة، والتقليل من الكميات المطمورة.

وأعرب الأعرج عن جاهزية الوازرة واستعدادها للتعاون الكامل مع الخبراء الفنيين من أجل تحقيق أقصى درجات المنفعة والاستفادة.

بدوره، عبر ايفا عن ارتياحه وترحيبه بالأفكار التي جرى طرحها خلال اللقاء، والمستوى المتقدم للوزارة في تشجيع الاستثمار في مجالات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، كما وأبدى جاهزيته للتعاون مع الوزارة؛ لتطوير هذه الأفكار والبناء عليها.

أخبار ذات صلة

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر على (معبر رفح) غداً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر على (معبر رفح) غداً

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

قيادي فلسطيني: ثلاثة محاور رئيسية لمبادرة الرئيس بشأن غزة والرواتب تخضع للقانون

قيادي فلسطيني: ثلاثة محاور رئيسية لمبادرة الرئيس بشأن غزة والرواتب تخضع للقانون

فنونة: رواتب المتقاعدين العسكريين على الصراف الآلى وغداً عبر البنوك

فنونة: رواتب المتقاعدين العسكريين على الصراف الآلى وغداً عبر البنوك

كيف سيُعدّل الطالب معدله في امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)؟

كيف سيُعدّل الطالب معدله في امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)؟

شاهد: طلاب الثانوية العامة في غزة يتسلمون شهادات (الإنجاز)

شاهد: طلاب الثانوية العامة في غزة يتسلمون شهادات (الإنجاز)

شاهد: ماذا قال الأول على فلسطين في الفرع الشرعي عن تفوقه؟

شاهد: ماذا قال الأول على فلسطين في الفرع الشرعي عن تفوقه؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

شاهد: طلاب الثانوية العامة في غزة يتسلمون شهادات (الإنجاز)

شاهد: طلاب الثانوية العامة في غزة يتسلمون شهادات (الإنجاز)

الأعرج يُؤكد أهمية الاستثمار في مجالات المياه والنفايات الصُلبة

الأعرج يُؤكد أهمية الاستثمار في مجالات المياه والنفايات الصُلبة

وزارة الاتصالات وPalPay توقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في البريد

وزارة الاتصالات وPalPay توقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في البريد

الخارجية: تحذر من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته بصفتها مألوفة ومعتادة

الخارجية: تحذر من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته بصفتها مألوفة ومعتادة

اتحاد الإحصائيين العرب يمنح الإحصاء الفلسطيني &#34;قلادة التميز الإحصائي العربي&#34;

اتحاد الإحصائيين العرب يمنح الإحصاء الفلسطيني "قلادة التميز الإحصائي العربي"

غزة: إصابة شاب بجروح خطيرة بعد انفجار قنبلة أثناء العبث بها

غزة: إصابة شاب بجروح خطيرة بعد انفجار قنبلة أثناء العبث بها

منوعات

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

سارة الودعاني بفيديو &#34;فاضح&#34;: صدري أصبح مثل فيفي عبده

سارة الودعاني بفيديو "فاضح": صدري أصبح مثل فيفي عبده

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

عربي

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص