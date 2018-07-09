بالأسماء: برئاسة العاروري.. وفد قيادي من حماس يصل القاهرة الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (قدس برس انترناشيونال)، إن وفداً من حركة (حماس)، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء المقبل؛ تلبيةً لدعوة من جهاز المخابرات المصري.



ونوهت إلى أن الوفد، سيلتقي اللواء عباس كامل، يوم الخميس المقبل، وذلك في محاولة لإنعاش مساعي المصالحة الفلسطينية الداخلية "المتعثرة" منذ عدة أشهر.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أنه سيبحث في القاهرة مع المخابرات المصرية، تطورات المصالحة الفلسطينية، وسبل رفع الحصار عن قطاع غزة.وأشارت إلى أن الوفد، سيكون برئاسة صالح العاروري؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعضوية كل من: موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، خليل الحيّة، روحي مشتهى، وحسام بدران.