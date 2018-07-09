وزارة الاتصالات وPalPay توقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في البريد

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالمهندس سليمان الزهيري، وكيل الوزارة، مع شركة (بال باي) ممثلة بمديرها العام، إياد قمصية، اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، عبر مكاتب البريد الفلسطيني، المنتشرة في كافة المحافظات، وذلك اليوم الاثنين في مقر الوزارة.وأكد م. الزهيري، أن عملية الدفع الإلكتروني ستساهم في التخفيف عن كاهل المواطن من أعباء التنقل، وضرورة التواجد في عدة مؤسسات، الأمر الذي سيساهم حتماً في توفير الجهد والوقت والمال، مشيراً إلى أنها جزء من استراتيجية الوزارة في توفير المزيد من خدمات القطاع الخاص للتسهيل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ودفع رسومها ودفع الفواتير والأقساط التعليمية، مرحباً بشركاء جدد، يمكن لهم تقديم خدمات مماثلة للدفع الإلكتروني.وأكد أنه تم إطلاق هذه الخدمات تجريبياً قبل شهور في عدد من مكاتب البريد، اليوم نمنحها الموافقة الرسمية، معتبراً أنها ستكون خطوة ضمن خطة الوزارة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، استجابة لمتطلبات السوق واحتياجات المواطنين، وتطبيقاً لأجندة الحكومة في خدمة المواطن أولاً، ولمشروع الحكومة الإلكترونية، وأن الوزارة على الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة المواطنين.بدوره/ عبر قمصية عن سعادته بالتوقيع، وأنه سيكون إضافة لعمل الشركة، معتبراً أن الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي أساسية، ومع وزارة الاتصالات ومكاتب البريد الفلسطيني، ستساهم في المزيد من الانتشار لخدمات الدفع الإلكتروني، حيث توفر (بال بي) 81 خدمة دفع، وتسديد إلكتروني، تتضمن العديد من الخدمات التي توفر على المواطن الوقت والجهد، وتضمن له التسديد المباشر، فور إكمال عملية الدفع.