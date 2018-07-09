البطنيجي: استخدام السلاح بالمناسبات دليل على كبت نفسي.. وهذه تفاصيل مقتل الطالب



وفي سياق ذي صلة، أوضح الناطق باسم الشرطة بغزة، أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي، والذي يشهر في وجه الاحتلال الإسرائيلي.







رام الله - دنيا الوطنتعقيباً على حادثة مقتل طالب، خلال احتفالات نتائج الثانوية العامة أمس الأحد، أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفسطينية بقطاع غزة، أن جهاز الشرطة، طالب الجميع بالالتزام بالقانون، وعدم تحويل الفرحة إلى حزن، كما طالب بضبط النفس.وأشار البطنيجي إلى أنه تم توقيف عدد كبير، ممن أطلقوا النيران، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة في القطاع، منوهاً إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضدهم.وفي تفاصيل حادثة مقتل الطالب، قال البطنيجي: "وقع إطلاق نار كثيف أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة، والذي أدى إلى مقتل طالب ثانوية عامة، يبلغ من العمر (18 عاماً)، والذي وُجد ملقى على الأرض، وبجانبه قطعة سلاح".وأكد أنه حتى اللحظة لا يتم معرفة من أين جاء بها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه كان يحاول إخراج الرصاص، ولكن علقت بالندقية، وخرجت عن طريق الخطأ، أدت إلى مقتله، بالإضافة إلى إصابة فتاة أخرى.وأشار البطنيجي إلى أن هذا الحزن لا يساوي وداع طالب، لافتاً إلى أنه كان الأولى احترام القوانين، قائلاً: "كنا نتمنى أن تمر هذه اللحظات دون إصابات".وأضاف: "استخدام بعض الأشخاص للسلاح أثناء الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، يدل على أن هناك حالة كبت نفسي عندهم".