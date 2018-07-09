نائب الرئيس العراقي: (صفقة القرن) مشروع مشبوه لفرض حلول تصفوية على الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنحذر نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، من خطورة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، لافتاً إلى أن الصفقة لفرض حلول تصفوية على القضية الفلسطينية.وقال علاوي، وفق ما أوردت وكالة أنباء (وفا)، إنه تزايد في الآونة الأخيرة الحديث والتسريبات عما يُسمى (صفقة القرن)، بالنسبة للقضية الفلسطينية، التي نخشى من أن تندرج ضمن مشروع مشبوه لفرض الحلول على أهلنا في فلسطين.وأضاف: "في الوقت الذي نحذر من أن استمرار القضية معلقة بهذا الشكل، سيدفع إلى المزيد من التوتر في العالم الإسلامي والمنطقة، فإننا نؤكد أن أية حلول للقضية الفلسطينية، ينبغي أن تدعم الأمن والسلام وتحقق حلاً عادلاً وشاملاً ودائماً للقضية الفلسطينية.وشدد نائب الرئيس العراقي، على ضرورة دعم وتأييد جهود القيادة الفلسطينية، كجزء مهم من عملية الاستقرار والسلام.