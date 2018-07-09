شؤون فلسطينية

الخارجية: تحذر من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته بصفتها مألوفة ومعتادة

الخارجية: تحذر من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته بصفتها مألوفة ومعتادة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، تصعيد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، عمليات الاقتحام الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وبمشاركة مسؤولين إسرائيليين من وزراء، وأعضاء كنيست، وعسكريين، وأمنيين، وغلاة الحاخامات، والمستوطنين المتطرفين.

واعتبرتها امتداداً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على القدس المحتلة بأرضها ومواطنيها ومقدساتها، والهادفة إلى استكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهويدها، وتهجير سكانها بشكل قسري، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً، ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات الاستفزازية، فإنها تعتبر الإدارة الأمريكية بانحيازها الأعمى للاحتلال، وسياساته شريكة في ارتكاب هذه الجريمة المتواصلة، ومتواطئة معها، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية، فهمت الإعلان الأمريكي المشؤوم بشأن القدس باعتباره ضوءاً أخضر لإطلاق يدها في استباحة المدينة المقدسة ومحيطها، والإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية الاحلالية، والتمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها. 

وحذرت الوزارة من التعايش مع الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته، كأمر يومي أصبح مألوفاً وعادياً لا يستدعي التوقف أمام تداعياتها الخطيرة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها (يونسكو) تحركاً جاداً وفاعلاً؛ لتنفيذ وضمان تنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، تؤكد الوزارة أن تصعيد الاقتحامات الاستفزازية لن ينشئ حقاً لليهود في المسجد الأقصى وباحاته، وما تلك الاقتحامات إلا مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته.

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