اتحاد الإحصائيين العرب يمنح الإحصاء الفلسطيني "قلادة التميز الإحصائي العربي"





حيث قامت السيدة د. ماري كامل قعوار، وزيرة التخطيط الأردني، و أد. محمد حمدان، رئيس اتحاد الإحصائيين العرب خلال الفقرة الافتتاحية للمؤتمر بتسليم القلادة لوفد الإحصاء الفلسطيني المشارك في المؤتمر، السادة محمود عبد الرحمن، مدير عام الإحصاءات الجغرافية، ورائد سمارة، مدير عام المسوح والعمل الميداني، نيابة عن السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني.



وجاء منح هذه القلادة استناداً إلى معايير علمية دقيقة ومن خلال لجنة مستقلة من خارج الاتحاد، تَولّت مسؤولية التمحيص والتدقيق لمؤهلات جميع المتقدمين، وتوصلت اللجنة إلى اختيار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ لنشاطه الدائم ومتابعته لكل ما يتعلق بالنشاطات الإحصائية وتطبيقاتها الدقيقة للأنظمة والنتائج.

رام الله - دنيا الوطنمنح اتحاد الإحصائيين العرب، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، "قلادة وسام التميز الإحصائي العربي" لعام 2018.وتم الإعلان عن منح القلادة خلال المؤتمر العلمي الدولي السادس لاتحاد الإحصائيين العرب، المنعقد خلال في العاصمة الأردنية-عمان، خلال الفترة 09- 10/07/2018.