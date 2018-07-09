مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جماعات الحوثي، غربي مدينة التحيتا، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها القوات الحكومية اليمنية، حيث كان يختبئ في المنطقة أفراد من المتمردين.





كما واصلت ألوية العمالقة عمليات تطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين في مناطق الصوب وخط المواصلات العامة والمنطقة الحديثة شرقي مدينة التحيتا.



في السياق ذاته، دمرت طائرات من طراز أباتشي تابعة للتحالف عدداً من الدبابات والآليات كانت الجماعات الحوثية تخفيها بين الأشجار في بعض المزارع جنوبي مدينة التحيتا، على الساحل الغربي لليمن.



ونفذت ألوية العمالقة ضمن القوات المشتركة بمساندة من طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، عمليات تمشيط واسعة في المزارع الواقعة في منطقة المغرس جنوبي التحيتا.

رام الله - دنيا الوطنلقي عشرات الحوثيين مصرعهم اليوم، الاثنين، في اشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة في مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة.في غضون ذلك، تمكنت طائرات التحالف العربي، من تدمير آليات عسكرية لجماعات الحوثي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز)في التفاصيل،