غزة: إصابة شاب بجروح خطيرة بعد انفجار قنبلة أثناء العبث بها

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، بإصابة شاب (20 عاماً) بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم، الاثنين، إثر انفجار قنبلة يدوية، أثناء العبث بها في حي الزيتون بمدينة غزة.وأشارت البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الشرطة توجهت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً للوقوف على خلفيات الحادث.