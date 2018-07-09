التربية تُعلن عن منهاج جديد للثانوية العامة (الإنجاز) العام المقبل.. وهذه تفاصيله



وفي تفاصيل هذا المنهاج، أوضح ثروت زيد، مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي، في لقاء خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هذا المنهاج خاص بالثانوية العامة (الإنجاز) عن الفروع الأكاديمية، المكون من الفرع العلمي والادبي والريادي والأعمال والتكنولوجي والشرعي.



وأوضح، أن من ضمن مواصفات الكتاب الجديد، أنه يعتمد على منهاج النشاط، والأداء العملي، يقوم به الطالب داخل المختبرات، كما أنه يحاكي الواقع الفلسطيني؛ حتى يكون قريباً للطالب.



وقال: "طبيعة الأسئلة التقويمية في المنهاج الجديد تحتوي على الاختيار من المتعدد، وفسر، وعلل، وحلل، وفكرة المشاريع، حيث من الضروري على الطالب، أن يتعامل مع أي فكرة مشروع".



وأضاف: "وفي نهاية الفصل الثاني عشر، يكون الطالب أمام احتمالين، الأول: أن يكون أمام سوق العمل، الثاني التوجه إلى الجامعات، حيث إن الصف الثاني عشر، يزود الطالب ويؤهله بالكفايات الضرورية اللازمة، حتى يستطيع التعامل ما بعد الجامعة".



وبين، أن الوزارة تحاول من خلال هذا المنهاج، أن تنقل الطالب من مرحلة التذكر والمعرفة والفهم، إلى مفهوم القدرة على التحليل والتفسير.



وأشار زيد إلى أن المنهاج الجديد، سيتم تصديقه اعتباراً من عام 2018/2019، منوهاً إلى أنه يحتاج إلى ثلاثة عناوين رئيسية، الأول الكتاب المقرر المتواجد حاليا في المطابع، والثاني تطوير قدرة المعلمين؛ لكي يتعاملوا مع هذا المنهاج، حيث تم العمل الآن على تطوير المناهج، والثالث توفير المصادر التقنية مثل المختبرات والأدوات.

خاص دنيا الوطنكشف صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي، اليوم، الاثنين، عن موعد البدء بتطبيق منهاج الثانوية العامة (الإنجاز) الجديد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.