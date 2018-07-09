عبد السلام هنية يُكرم أوائل الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

استقبل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ عبد السلام هنية، مساء اليوم الأحد، بمقر مؤسسة (أمواج) غرب مدينة غزة، أوائل فلسطين في الثانوية العامة، وهم رانية العباسي، وسندس الكرد، ولما أبو مسامح.







وقال هنية: إن تفوق طلاب الثانوية العامة، رسالة لمحاصري الشعب على أنهم فشلوا في حصار الإرادة والعزيمة والإصرار، وقتل الأحلام والآمال العريضة".





وأكد على أن عدو الشعب الفلسطيني، سينجح في حال حاصر عزيمة وفكر وحقوق الشعب، لكنهم ما تمكنوا من ذلك، ولن يتمكنوا بإذن الله، والعرس الوطني الآن دليل على انتصار الموقف والفكرة والثوابت والحقوق، وانتصار الجيل الرائد على امتداد الوطن.









وفي ختام لقائه مع الطلبة المتفوقين، قام هنية بتكريم المتفوقين من خلال تقديم دروع تذكارية تحمل أسماءهم، بالإضافة إلى مكافأة مالية بقيمة 500 دولار.





رام الله - دنيا الوطنوقدم هنية التهنئة للشعب الفلسطيني بهذا الإنجاز، مهدياً إياه إلى الشهداء والأسرى والجرحى، مشيراً إلى أن هذا التفوق، جاء في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة من حصار ودمار، وبالتزامن مع مسيرات العودة وفك الحصار.من جهتهم، عبر الطلاب وأولياء أمورهم عن سعادتهم بهذا الاحتفاء والتكريم الذي لاقوه من هنية، مؤكدين على الدور الكبير الذي يلعبه في دعم أبناء القطاع على كافة المستويات وفي كافة النواحي، مشيرين إلى أنهم سيبذلون قصار جهدهم من أجل خدمة القضية الفلسطينية من خلال علمهم وتفوقهم.