25 هزة أرضية ضربت منطقة طبريا خلال أقل من 24 ساعة

تعرضت منطقة شمال مدينة طبريا، لـ 25 هزة أرضية خلال أقل من 24 ساعة.





وأفاد راصد الزلازل في المرصد الوطني للزلازل ولاء عجعج ، بأنه منذ الساعة 2:05 من ظهر أمس، تعرضت المنطقة الواقعة شمال مدينة طبريا إلى 25 هزة أرضية، كان آخرها في 8:35 صباحا تقريبا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، والعمق البؤري للزلزال 2 كم أسفل سطح الأرض، وكان في بحيرة طبريا ويبعد قرابة 3 كم عن المدينة.





وأشار إلى أن السكان شعروا بـ 4-5 هزات أرضية فقط، وتراوحت قوتها بين 3-4 درجات على مقياس ريختر، وعمقها البؤري قريب من أسفل سطح الأرض، موضحا أن أقوى الزلازل كان في الساعة 12:42 فجرا، حيث بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر.





وأضاف أن الهزات التي فاقت قوتها ثلاث درجات على مقياس ريختر شعرت بها مساحة واسعة من المناطق شملت مدينة إربد الأردنية وجنوب لبنان وبعض المناطق في سوريا ومدينة جنين ومناطق من نابلس.

رام الله - دنيا الوطن