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بعد إعلان نتائج توجيهي.. نُشطاء: جِيل (سبيستون) كِبر ودخل الجامعة

بعد إعلان نتائج توجيهي.. نُشطاء: جِيل (سبيستون) كِبر ودخل الجامعة
خاص دنيا الوطن- حياة أبو عيادة
لا يسلم أي حدث في الشارع المحلي من (نهفات) النشطاء عبر منصات التواصل، فما إن صدرت نتائج الثانوية العامة، حتى انهالت التعليقات الساخرة، والنكات، التي وصفوا بها حال طلاب الثانوية العامة، الذين ينتظرهم المستقبل، وما يحيط به من الأحدث والأوضاع السياسية.

وطالب أحد طلبة التوجيهي الوزارة قائلاً: بدي معدل يدخلني البيت، ورد عليه صديقه داعياً، "اللهم اجعلني من المطخوخ لهم لا المطخوخ عليهم" وكتب آخر (خبر عاجل) " نقل طالب توجيهي للمستشفى بعد التصاق وجهه بالسجادة في الركعة 546".

وربطت إحدى الناشطات عبر (تويتر) انتشار الخاطبات بموعد النتائج، فقد تفاجأت بمجيء العديد من الأمهات، الذين جاؤوا لخطبة صديقاتها، بعد إعلان النتائج، لترد عليها صديقتها بتغريدة واحنا مالنا هينا امتياز بالجامعة، ولا القطار فاتنا".

ونشر الناشط محمد حلس على حسابه بـ (فيسبوك) صورة لمعدلات منخفضة، معلقاً: "العشرة الأواخر يلا بسيطة شدوا حيلكم"، أما عمرو أبو ندى، فبارك لأولاد عمه التوأم بمجموع 99%.

وتساءل النشطاء كيف لجيل الألفين، أن يلتحق بجامعة واصفين إياهم بجيل (سبيستون- السيرلاك، وعلقت ناشطة: "والله وكبرتوا وهتدخلوا جامعة".

وبعثت إحدى طالبات الجامعة رسالة لطلبة التوجيهي المقبلين على الجامعات قائلة: "نرجع ونقول: دي نهاية الطريق الممهد توجيهي، وبداية الطريق الصحراوي جامعة" ورد عليها أحد زملائها: "هما مش عارفين رقص المعدل الصيفي، ولا غم دوام الصيفي".

وراح آخرون يربطون النتائج بالواقع السياسي، فنشر أحدهم "في كل عام نبارك لكم،33.31 راسبين بالثانوية، يعني بنبارك علينا 33% قيادة جديدة ألف مبارك علينا".










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