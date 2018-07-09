جرافات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرقي البريج وسط القطاع





وأفادت وكالة (شهاب) المحلية، أن أربع جرافات من نوع ( D9) انطلقت من بوابة المدرسة العسكرية الإسرائيلية شرقي البريج واتجهت نحو الشمال.





كما توغلت 6 جرافات بينها 4 من نوع D9 على الحدود الشرقية لـ مدينة غزة، انطلاقاً من موقع (ناحل عوز) متجهة صوب الشمال.



وأشارت الوكالة ذاتها، إلى أن الجرافات، شرعت بأعمال تسوية وتجريف للأراضي الحدودية، بدعم من آليات ومدفعية في الداخل المحتل، وتحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم، الاثنين، بشكل محدود على حدود وسط قطاع غزة.