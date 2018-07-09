إخراج 4 وتبقى 9.. عملية إنقاذ "أطفال الكهف" بتايلاند تدخل يومها الثاني

رام الله - دنيا الوطنتسود حالة من الترقب اليوم الاثنين مع دخول جهود الإنقاذ لانتشال تسعة لاعبين تايلانديين محاصرين داخل كهف يومها الثاني.وجرى، أمس الأحد، إنقاذ أربعة من أعضاء فريق شباب "وايلد بور" لكرة القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي بعد قضاء 16 يوماً في كهف شمالي تايلاند.ووفق "الألمانية" حوصرت المجموعة المؤلفة من 12 صبياً، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً ومدربهم البالغ من العمر 25 عاماً، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات طريقهم إلى المخرج في 23 يونيو.ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى صباح اليوم الاثنين بشأن هوية الأطفال الذين تم إخراجهم من الكهف خلال اليوم الأول من العملية، وشملت عملية الإنقاذ استخدام معدات غوص للتنقل عبر ممرات ضيقة لا تزال مغمورة بالمياه.