كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

رام الله - دنيا الوطنتبنت كتيبة (عقبة بن نافع) التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، مساء أمس الأحد، الكمين الذي أودى بحياة ستة من عناصر الحرس الوطني التونسي بمحافظة جندوبة شمال غرب تونس.وقال التنظيم في بيانه: "إن العملية تمت بعد رصد وإعداد محكم"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وادّعى التنظيم، أن العملية أسفرت عن مقتل تسعة من أفرد دورية الحرس الوطني من بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وجرح عنصر آخر بجروح خطيرة.ووفق البيان، استولى المسلحون على ثمانية أسلحة رشاشة من نوع (فال) ومسدس واحد، ومدفع رشاش (دوشكا).وهدد التنظيم الحكومة التونسية بمواصلة العمليات الهجومية.وظهرت كتيبة عقبة لأول مرة في تحقيقات الأمن التونسي في مجريات عملية مسلحة على تخوم جبل الشعانبي في محافظة القصرين (غرب) على الحدود الجزائرية، أودت بحياة عون في الحرس الوطني في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر2012.وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الداخلية التونسية، أن الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من الحدود مع الجزائر، أسفر عن مقتل ستة عناصر منها.ويُعَدُّ الهجوم هو الأكبر في البلاد بعد حادث مماثل وقع في 7 آذار/مارس 2016 بمدينة بن قردان على الحدود الجنوبية مع ليبيا، وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن والجيش.