الأحمد: إما تمكين الحكومة أو دراسة الإجراءات وننتظر الرد المصري

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد: إن كلام القياد الفلسطينية لحركة حماس واضح؛ فإما تسليم حكومة الوفاق الوطني كل شيء في إدارة غزة، كما في الضفة الغربية، لتقوم بمسؤولياتها كاملة، أو سيتم دراسة الإجراءات.





وأضاف الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن المطلوب من حماس، تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، مشيراً إلى أن وفد حماس، سيتوجه إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين خلال اليومين المقبلين.



وأضاف: "أكدت اللجنة المركزية تمسكها كما جاء في تقرير لجنة غزة، بجهود مصر كراعية لجهود المصالحة، لافتاً إلى أن وفداً من حركة حماس، سيكون خلال اليومين المقبلين في القاهرة.





واستطرد: "نأمل أن تُطوى هذه الصفحة، رغم أن كل المؤشرات من قبل حماس وتصريحاتها سلبية"، مبيناً أن حركته ستنتظر رد الجانب المصري عقب لقائهم مع وفد حركة حماس، متابعاً: "نأمل ونتمنى من كل قلوبنا، أن تكون إيجابية وألا نُضطر أن ننتقل للمربع الآخر".

وتابع: "لا يمكن الحديث عنها قبل أن تُعتمد في المجلس المركزي القادم؛ لأنها وجهة نظر شاملة لكل فصائل منظمة التحرير من خلال لجنة غزة"، موضحًا، أن ذلك ضمن بنود تقرير اللجنة بهذا الخصوص.وأشار الأحمد، إلى أن مركزية فتح بحثت ملف المصالحة، في إطار تقرير قدمته لجنة المتابعة المُشكلة من اللجنة التنفيذية بشراكة الفصائل؛ لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، موضحًا أن لجنة غزة قدّمت تقريراً حول سبل وكيفية إنهاء الانقسام في أسرع وقت ممكن.