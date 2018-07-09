ثلاثة أعضاء في الكنيست يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم ثلاثة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وفي التفاصيل، فقد اقتحم كل من: يهودا غليك وشولي معلم وأمير أوحانا، باحات المسجد الأقصى المبارك.
اقتحم ثلاثة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وفي التفاصيل، فقد اقتحم كل من: يهودا غليك وشولي معلم وأمير أوحانا، باحات المسجد الأقصى المبارك.
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