ثلاثة أعضاء في الكنيست يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك











رام الله - دنيا الوطناقتحم ثلاثة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.وفي التفاصيل، فقد اقتحم كل من: يهودا غليك وشولي معلم وأمير أوحانا، باحات المسجد الأقصى المبارك.