حماس للرئيس: تنازل لغزة عن حقها في المقاصة والمنح الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، إنه يتوجب على الرئيس محمود عباس، أن يتنازل لغزة عن حقها في المقاصة الضريبية والمنح الدولية.





وأضاف أبو زهري، في تغريدة له على (تويتر): "على محمود عباس، أن يتنازل لغزة عن حقها في المقاصة الضريبة والمنح الدولية، قبل أن يستخدم معادلته المقيتة- إما أن تحملوا كل شيء وإما أن أحمل أنا"، وفق تعبيره.





وتابع: "هذه المعادلة تعكس الإصرار على سياسة فصل غزة ومعاقبتها".وكان الرئيس محمود عباس، طالب حركة حماس بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، مضيفاً: "إما أن نتحمل كل شيء في غزة أو تتحمل حماس كل شيء".