شُرطة غزة: اعتقال ومُلاحقة مُطلقي النار بعد بنتائج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، أيمن البطنيجي، إن جهاز الشرطة، قام ببعض الإجراءات الحازمة من خلال اعتقال وتحديد أسماء من قاموا بإطلاق النار، وترويع الآمنين بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.





وأوضح البطنيجي، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، أن عملية المتابعة ستستمر غداً وبعد غد، مورداً إحصائيات متابعة الشرطة لمطلقي النار.





والإحصائية كالتالي:







الشمال: اعتقال أربعة ومصادرة كلاشنكوف وتحديد 63 اسماً.







غزة: اعتقال خمسة أشخاص وتحديد 50 .







الوسطى: اعتقال سبعة أشخاص وتحديد 118.







خانيونس: تحديد 60.







رفح: اعتقال خمسة أشخاص وتحديد 17.