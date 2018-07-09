(أطفال الكهف) بتايلاند.. عمليات الإنقاذ مستمرة وتخوف من الأمطار الغزيرة



وقد تم إنقاذ أربعة أطفال يوم الأحد، قبل إيقاف مؤقت للعملية لملء خزانات الأكسجين، بحسب ما جاء على وقع (سي ان ان).



وذكرت السلطات المحلية، أن الوضع الصحي للأطفال الأربعة جيد، وقد تم نقلهم إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.





رام الله - دنيا الوطنلا زالت عمليات إنقاذ أطفال الكهف في تايلند تجري على قدم وساق، وسط سباق مع الزمن، مع تخوف من تأخر ذلك بسبب تساقط غزير للأمطار صباح الاثنين.