الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً جنائياً في موت امرأة تعرضت لغاز الأعصاب (نوفيتشوك)





وقد تسمم زوجان بريطانيان بغاز الأعصاب، الذي استهدف الجاسوس سكريبال.





ما هو "غاز الأعصاب" وماذا يفعل؟





ويقود التحقيق فريق محققين من شرطة مكافحة الإرهاب، إذ يعمل نحو 100 محقق في القضية إلى جانب شرطة ويلتشير.



خبر مأساوي





وما زال ضباط في الشرطة يحاولون تحديد كيفية تعرض سترجيس وتشارلي رولي لغاز الأعصاب بدقة، على الرغم من أن الفحص أكد لمسهما بأيديهما لشيء ملوث بهذا الغاز.



وقال نيل باسو، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: "هذا خبر صادم ومأساوي، لقد تركت دون خلفها عائلة تضم ثلاثة أطفال، عزاؤنا ودعواتنا لهم في هذا الوقت العصيب".



وأضاف: "الرجل البالغ من العمر 45 عاماً، الذي شعر بالمرض مع دون، لا يزال في المستشفى في حالة حرجة، وقلوبنا معه ومع عائلته أيضاً".



وتابع: "إن حادث الموت قد عزز وقوّى إصرارنا على تحديد الشخص، أو الأشخاص المسؤولين عما يمكن أن أصفه بأنه عمل بربري متهور وشائن، وتقديمهم إلى العدالة".



واستطرد بقوله: "سيواصل المحققون عملهم المضني والدقيق في جمع كل الأدلة المتوفرة، كي نفهم كيف تعرض المواطنان لمثل هذه المادة القاتلة، التي أودت بشكل مأساوي بحياة دون".

رام الله - دنيا الوطنفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائيًاً، إثر وفاة امرأة تعرضت لغاز الأعصاب (نوفيتشوك)، في مقاطعة ويلتشير جنوب غربي انجلترا.وقد توفيت دون سترجيس، (44 عاماً)، مساء أمس الأحد، في المستشفى الذي نقلت إليه، بعد إصابتها بأعراض مرضية حادة في 30 حزيران/ يونيو الماضي، بحسب ما جاء على موقع (بي بي سي).وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي: "صُدمت بموت سترجيس، الذي جاء بعد تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في سولزبري".وقالت الشرطة: "إن إجراءات فحص الطب الجنائي، ستجرى على جثة المرأة، وقد أُبلغت عائلتها بذلك".مخاوف من إصابة شرطي بريطاني بمادة (نوفيتشوك) السامة