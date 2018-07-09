دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار باليابان إلى 100 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار باليابان إلى 100 قتيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يوشيهيدي سوغا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة غربي اليابان، الاثنين، ارتفعت إلى 100 قتيل.

وأوضح المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، أن 87 من بين الضحايا أعلنت وفاتهم، فيما يعاني 13 آخرون من توقف القلب والجهاز التنفسي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتعد هذه الأمطار واحدة من أخطر الكوارث، التي ضربت اليابان في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا الحالي العدد الذي سجل خلال الانهيارات الأرضية في هيروشيما في عام 2014، حيث بلغ عدد الوفيات آنذاك 74 حالة.

وتشهد اليابان منذ أيام تساقطات مطرية غزيرة على مناطق متفرقة من البلاد، أدت إلى فيضانات استثنائية وانزلاقات للتربة، أدت لحصار عدد كبير من الناس على الرغم من أوامر الإخلاء، التي وجهت إلى أكثر من مليوني شخص.

وكانت أجهزة الإغاثة، تحاول إنقاذ سكان لجؤوا إلى سطوح منازلهم، وأظهرتهم اللقطات التلفزيونية، وهم يلوحون بمناديل بيضاء حتى يمكن رؤيتهم، وقد استخدمت مروحيات وسفن وآليات أخرى.

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