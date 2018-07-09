شؤون فلسطينية

فجراً.. قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

فجراً.. قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت عشرة مواطنين فلسطينيين.

جاء ذلك، خلال عمليات مداهمة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة.

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