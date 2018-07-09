فجراً.. قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت عشرة مواطنين فلسطينيين.جاء ذلك، خلال عمليات مداهمة، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة.