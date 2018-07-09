ليبرمان.. إعادة الجنود شرط لتخفيف الحصار وحماس ترد.. يجب الفصل بين الملفات

وضع أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرطاً لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، يتمثل في إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بالقطاع، الأمر الذي ترفضه حركة حماس، والتي تتمسك بـ (الفصل بين الملفات)، بحسب ما نقلته صحيفة (يسرائيل هيوم) عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين اليوم الاثنين.





رام الله - دنيا الوطنوتعمل الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية، بالشراكة مع جهاتٍ دوليّة في الأشهر الأخيرة، في عدّة مسارات متوازية، وفق الصحيفة، بهدف منع انهيار الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر منذ 2007 أكثر فأكثر.وتتوقّع الأجهزة الأمنية للاحتلال، أن يتم إدخال "مساعدات إنسانيّة ضخمة" لغزّة خلال الأسابيع المقبلة، بشرط حلّ قضية احتجاز الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وهو ما سيعرقل تخفيف الحصار، وسيضع حدًا للمجهود الدولي.وكان الصحيفة ذاتها قد ذكرت، أمس، الأحد، أنّ الرئيس الأميركي ينوي تجاوز الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والانتقال أولًا إلى فرض خطّة لتحسين الأوضاع في قطاع غزّة، تشكّل المرحلة الأولى من (صفقة القرن) الأميركيّة.وكشفت الصحيفة، أنّ الخطّة التي تجري بلورتها تضم جملةً من الخطوات الاقتصادية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، منها: تخفيف الحصار وإنشاء رصيف بحري في قبرص لنقل البضائع الفلسطينية من وإلى القطاع، أو إنشاء منطقة صناعية كاملة في سيناء المصرية تخدم القطاع.