دولي

مقتل 24 شخصاً وإصابة 184 آخرين بعد خروج قطار عن سكته بتركيا

مقتل 24 شخصاً وإصابة 184 آخرين بعد خروج قطار عن سكته بتركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أحمد دميرجان، وزير الصحة التركي، الاثنين، أن حصيلة قتلى حادث القطار، الذي خرج عن سكته شمال غربي البلاد، ارتفعت إلى 24 شخصاً، وإصابة 184 آخرين، مشيراً إلى انتهاء عمليات الإنقاذ في الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأوضح الوزير التركي، أن القطار كان يُقل 360 راكباً ومتجهاً من (قابي قوله)على الحدود البلغارية في طريقه إلى إسطنبول،
 حين خرجت ست عربات منه عن سكتها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأفاد التلفزيون الرسمي التركي، بأنه تم إرسال أكثر من 100 سيارة إسعاف إلى المكان، وأعلن الجيش التركي في بيان أنه أرسل مروحيات.

وأظهرت صور بثها التلفزيون عربات قطار عدة منحرفة، فيما يجري نقل المصابين على حمالات تزامناً مع عمل رجال الإنقاذ بين الحطام.

من جهته، قال محافظ منطقة تكيرداغ، محمد جيلان، إن الحادث "وقع بسبب الأحوال الجوية السيئة"، مشيراً إلى وجود "عدد كبير من الجرحى وسقوط قتلى".

وأفادت تقارير بأن المنطقة المحيطة بموقع الحادث كانت موحلة بسبب الأمطار، التي هطلت في الآونة الأخيرة وأن الأرض تحت السكك الحديد قد تكون انحدرت بعض الشيء ما تسبب بخروج القطار عن سكته.

وتم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يبدأ الاثنين ولاية جديدة من خمس سنوات مع سلطات معززة، بالوضع وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (الأناضول).

إلى ذلك، أوضحت وزارة النقل في بيان، أن المسؤولين أكدوا أنه بسبب الأمطار الغزيرة، انحسرت الأرض تحت القضبان ما تسبب في خروج القطار عن مساره.

وعمدت تركيا في السنوات الماضية إلى تحديث شبكة السكك الحديد لديها، وبنت خطوطاً عدة للقطارات السريعة لجذب المسافرين، الذين كانوا يفضلون عموماً الطائرات أو الحافلات.

وسبق أن تعرضت شبكة القطارات التركية لحوادث في السنوات الماضية، أدت إلى سقوط قتلى، ففي كانون الثاني/  يناير 2008 قتل 9 أشخاص إثر خروج قطار عن سكته جنوبي إسطنبول.

وفي تموز/ يوليو 2004 قتل 41 شخصاً، وأصيب 80 عند خروج قطار سريع عن سكته شمال غربي البلاد.

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