المريضة البربار تناشد الوزير حسين الشيخ لانقاذ حياتها

رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة المريضة ريهام احمد ابراهيم البربار وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ التدخل من اجل انقاذ حياتها واصدار تصريح لها للمرور عبر معبر بيت حانون لتلقي العلاج في مستشفى القدس الذي تتابع حالتها فيه منذ اشهر.وقالت والدة المريضة نجاح البربار لقد تم تحويل ابنتي منذ عدة شهور وعندما عدنا الى قطاع غزة تم اصدار عدة تحويلات اخرى للعلاج والمتابعة والمراجعة ولكن لم يتم اصدار تصريح من قبل الجانب الاسرائيلي، واضافت ابنتي تعاني من انسداد في المسالك البولية ومنذ عام وهي تقضي حاجتها عبر كيس موضوع لها وباتت حالتها يرثى لها وبحاجة طارئة من اجل اجراء عملية لتتمكن من العيش بشكل طبيعي والا فقدت حياتها.واكدت ان ابنتها ريهام متزوجة ولكنها تركت بيت الزوجية لانها بحاجة الى متابعة دقيقة على مدار الساعة والا حدث لها مضاعفات من الممكن ان تودي بحياتها، وعبرت عن املها ان يصدر الوزير حسين الشيخ والجهات المختصة تعليماتهم من اجل انقاذ حياتها ابنتها.