الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص





وقال مصدر عسكري سوري: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي، وتسقط عددا من الصواريخ التي كانت تستدف مطار التيفور، وأصابت إحد الطائرات المهاجمة، وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء"، بحسب الوكالة ذاتها.



وأوضحت أن الهجوم جاء بالتزامن مع الانكسارات المتتالية للمسلحين في درعا، حيث ينفذ الجيش العربي السوري عملية عسكرية واسعة ضد المجموعات المسلحة منذ نحو ١٥ يوما تمكن خلالها من تحرير عشرات القرى والبلدات وأرغم المجموعات المسلحة في مناطق أخرى على الاستسلام وتسليم أسلحتها وذخيرتها.

رام الله - دنيا الوطنتصدى الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم الأحد، لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص.وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا)، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.