فيديو: ماذا قالت الطالبتان سندس ولبنى المتفوقتان في امتحان "الانجاز"؟





بدوره أوضحت الطالبة الكرد أن هذا المعدل جاء بعد مجهود كبيرة ودراسة متواصلة، لافتة إلى أنها كانت تنظيم وقتها ما بين الدراسة والراحة والتسلية.





وشكرت الطالبة سندس، والدها ووالدتها على دعمهما لها، موجهة رسالة الى الطلبة في العام المقبل بأن الحصول على مثل هذا المعدل ليس مستحيلا، حيث أن ذلك يتطلب الدراسة والاجتهاد.





وأشارت سندس إلى أنها ستدرس تخصص الطب البشري في الجامعة الاسلامية، منوهة إلى أنها ستدرس في خارج الوطن اذا ما حصلت على منحة خارجية.





بدورها، أوضحت الطالبة لبنى أن حصولها على هذا المعدل لم يكن يعتمد على جدول محدد وانما على الحالة النفسية، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها كانت تذاكر ما بين 8 الى 9 ساعات يوميا.





وفضلت الطالبة لبنى دراسة تخصص اللغة الانجليزية، مؤكدة أنها كانت تحلم منذ فترة بهذا التخصص.













خاص دنيا الوطن - آن العقادالتقت "دنيا الوطن" الطالبتان المتفوقتان في امتحانات الثانوية العامة "الانجاز" لعام 2018 سندس الكرد الحاصلة على المركز الاول على مستوى قطاع غزة والثانية على الوطن بمعدل 99.6% في الفرع العلمي، ولبنى الفليت الحاصلة على معدل 99% في الفرع الأدبي.