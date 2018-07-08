شؤون فلسطينية

الهباش: اقتحامات الأقصى تَدُق طبول الحرب الدينية وحكومة نتنياهو مُجرمة

الهباش: اقتحامات الأقصى تَدُق طبول الحرب الدينية وحكومة نتنياهو مُجرمة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بشدة، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك للمتطرفين اليهود، والتي يقودها ما يسمى وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرنيل، برفقة مجموعات من المستوطنين، وبحماية شرطة الاحتلال. 

وقال الهباش: "إن إسرائيل بأفعالها هذه تحاول أن تضع حداً نهائياً لعملية السلام، وتبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تريد السلام، وأنه غير موجود في الأصل في أجندتها، كما أنها تدق طبول الحرب الدينية بإثارة المشاعر الدينية لدى مليار ونصف مليار مسلم في جميع أرجاء العالم، مشيراً إلى أنها حكومة مجرمة وتمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وأكد أن الاستمرار بهذه الاقتحامات بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي خاصة بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسماح لأعضاء الكنيسيت ووزراء حكومة الاحتلال باقتحام الحرم القدسي وتدنيسه، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات، إن كان يرغب في  تحقيق السلم في العالم، وخاصة السلام في المنطقة. 

وأشار قاضي القضاة، إلى أن المجموعات المتطرفة المدعومة من قبل المستوى السياسي والأمني تستغل اي مناسبة او حدث سواء ديني أو سياسي لتربطه بعملية الاقتحامات المستمرة للمسجد الاقصى المبارك في محاولة للتغطية على جرائمها بحق المسلمين والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة بالقانون الدولي وتهيئة الأجواء لبسط التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي الشريف، مشدداً على أن هذه المقدسات هي تراث إسلامي فلسطيني خالص ولا حق لغير المسلمين فيه، كما أكدت عليه قرارات (يونسكو) الأخيرة. 

ودعا الهباش المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى وقفة جادة تجاه هذه الاقتحامات والاعتداءات، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب شد الرحال والتواجد الدائم في المسجد الأقصى من خلال تكثيف زيارات العرب والمسلمين للقدس ومقدساتها، لإجبار الاحتلال على وقف مخططاته الساعية لتغيير الواقع الديمغرافي والديني في العاصمة الفلسطينية المقدسة.

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