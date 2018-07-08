مقتل رجل أمن سعودي وبنغلاديشي في هجوم مُسلح بالرياض

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل رجل أمن ومقيم من جنسية بنغلاديشية، إثر تعرض نقطة أمنية لإطلاق نار من ثلاثة مسلحين في مدينة بريدة شمالي العاصمة الرياض.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن منصور التركي المتحدث الأمني باسم الداخلية قوله: "عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر، اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة مسلحين، واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين من المسلحين، وإصابة الثالث، فيما قتل الرقيب أول سليمان اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية".