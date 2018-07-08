شاهد: ماذا قال العاشر على فلسطين في امتحان (الانجاز)؟
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
رصدت كاميرا "دنيا الوطن" مساء اليوم، الأحد، فرحة عائلة الطالب رامي معين السنوار العاشر على فلسطين بامتحانات (الإنجاز) بمعدل 99.4%.
رصدت كاميرا "دنيا الوطن" مساء اليوم، الأحد، فرحة عائلة الطالب رامي معين السنوار العاشر على فلسطين بامتحانات (الإنجاز) بمعدل 99.4%.
وقال الطالب رامي: "كنت أذاكر في بداية العام الدراسي ما بين 3 إلى أربع ساعات، ولكن بعد ذلك أصبحت أذاكر عشر ساعات في اليوم".
وحول الصعوبات التي واجهته، أوضح رامي، أن استمرار انقطاع التيار الكهرباء هي أبرز مشكلة واجهته أثناء الدراسة.
ووجه رسالة إلى طلبة العام المقبل، بأن يذاكروا بشكل يومي، وعدم تراكم المواد عليهم.
التعليقات