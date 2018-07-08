لأول مرة منذ 50 عاماً.. مناورات مشتركة بين فرنسا وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (كان) الإسرائيلي، النقاب اليوم، الأحد، عن قيام سلاح البحرية الإسرائيلي بتمرين مشترك مع نظيره الفرنسي في المياه الإقليمية الفرنسية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.ووفقاً للموقع، فقد أُجري هذا التمرين قبالة شاطئ مدينة طولون بجنوب فرنسا، قبل ثلاثة أسابيع، وقد قام الجانبان بالتدرب على التعامل مع هجوم صاروخي، وهجمات من جانب سفن حربية وزوارق تقل مسلحين منتحرين، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وقال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال ايلي شارفيت: "إن التمرين المشترك عاد بالمنفعة على الجانبين، مشيراً إلى أهمية التعاون بين أسلحة البحرية للدول الغربية من أجل ترسيخ أمن إسرائيل"، وقد صلت خلال الأيام القليلة الأخيرة، سفينتان حربيتان فرنسيتان لمواصلة التمرين المشترك.