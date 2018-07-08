كحلون لنتنياهو: أنت رجل فيلسوف ولا تعرف إلا الكلام



ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، فقد بدأت المشادة الكلامية عندما طلب نتنياهو من كحلون تأييد ودعم قانون التحكيم في الصراعات الاقتصادية، فرد عليه "كحلون" غاضباً: "لن أدعمك، بل أيضاً حزبك لن يدعمك في هذا القانون"، وبعدها بدأ كحلون يهاجم نتنياهو صارخاً في وجهه، متهماً إياه بأنه لا يسعى إلا لتطبيق الأفكار التي تحلو له.



وتابع كحلون تهجمه على نتنياهو في نفس الجلسة قائلاً: "أنت رجل فيلسوف ولا تعرف إلا الكلام والتصريحات، ومن ثم تصدر العمل والتنفيذ لنا"، وتابع قائلاً: "لقد كنت رئيساً للحكومة لمدة 10 سنوات، واستمر 20 عاماً أخرى، وأنت رئيساً للحكومة، ولن تفعل أي شئ".



هذا وبالرغم من حدة الكلام، وتبادل الاتهامات بين نتنياهو، وقادة الائتلاف الحكومي في الجلسة الأسبوعية، التي انعقدت صباح اليوم، إلا أنه أكد على عدم نيته لحل الائتلاف الحكومي، موضحاً بالقول: "أريد أن أذهب بهذا الائتلاف حتى نهاية آخر يوم فيه".

رام الله - دنيا الوطنوقعت مشادة كلامية حادة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، وذلك خلال جلسة الحكومة التي انعقدت صباح اليوم، الأحد.