دولي

كحلون لنتنياهو: أنت رجل فيلسوف ولا تعرف إلا الكلام

كحلون لنتنياهو: أنت رجل فيلسوف ولا تعرف إلا الكلام
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مشادة كلامية حادة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، وذلك خلال جلسة الحكومة التي انعقدت صباح اليوم، الأحد.

ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، فقد بدأت المشادة الكلامية عندما طلب نتنياهو من كحلون تأييد ودعم قانون التحكيم في الصراعات الاقتصادية، فرد عليه "كحلون" غاضباً: "لن أدعمك، بل أيضاً حزبك لن يدعمك في هذا القانون"، وبعدها بدأ كحلون يهاجم نتنياهو صارخاً في وجهه، متهماً إياه بأنه لا يسعى إلا لتطبيق الأفكار التي تحلو له.

وتابع كحلون تهجمه على نتنياهو في نفس الجلسة قائلاً: "أنت رجل فيلسوف ولا تعرف إلا الكلام والتصريحات، ومن ثم تصدر العمل والتنفيذ لنا"، وتابع قائلاً: "لقد كنت رئيساً للحكومة لمدة 10 سنوات، واستمر 20 عاماً أخرى، وأنت رئيساً للحكومة، ولن تفعل أي شئ".

هذا وبالرغم من حدة الكلام، وتبادل الاتهامات بين نتنياهو، وقادة الائتلاف الحكومي في الجلسة الأسبوعية، التي انعقدت صباح اليوم، إلا أنه أكد على عدم نيته لحل الائتلاف الحكومي، موضحاً بالقول: "أريد أن أذهب بهذا الائتلاف حتى نهاية آخر يوم فيه".

أخبار ذات صلة

لأول مرة منذ 50 عاماً.. مناورات مشتركة بين فرنسا وإسرائيل

لأول مرة منذ 50 عاماً.. مناورات مشتركة بين فرنسا وإسرائيل

شاهد: مصرع 10 أشخاص بعد خروج قطار عن سكته بتركيا

شاهد: مصرع 10 أشخاص بعد خروج قطار عن سكته بتركيا

طهران: المقاومة هي الطريق لحل القضية الفلسطينية وسنواصل دعمنا

طهران: المقاومة هي الطريق لحل القضية الفلسطينية وسنواصل دعمنا

إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا

إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا

&#34;تطوّر مهم&#34; في عملية إنقاذ فتية الكهف بتايلاند

"تطوّر مهم" في عملية إنقاذ فتية الكهف بتايلاند

البابا فرنسيس: نخشى من محو الوجود المسيحي من الشرق الأوسط

البابا فرنسيس: نخشى من محو الوجود المسيحي من الشرق الأوسط

آلاف المتظاهرين في ألمانيا تأييداً لمنظمات تنقذ المهاجرين

آلاف المتظاهرين في ألمانيا تأييداً لمنظمات تنقذ المهاجرين

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قرب طوكيو

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قرب طوكيو

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فيديو: ماذا قالت الطالبتان سندس ولبنى المتفوقتان في امتحان &#34;الانجاز&#34;؟

فيديو: ماذا قالت الطالبتان سندس ولبنى المتفوقتان في امتحان "الانجاز"؟

وزيرة الاقتصاد الوطني تفتتح معرض دائم لصناعة الاحذية والجلود في الاردن

وزيرة الاقتصاد الوطني تفتتح معرض دائم لصناعة الاحذية والجلود في الاردن

الخضري: نجاح وتميز أبنائنا بامتحانات &#34;الانجاز&#34; تَحدٍ للواقع الصعب وكسر للحصار

الخضري: نجاح وتميز أبنائنا بامتحانات "الانجاز" تَحدٍ للواقع الصعب وكسر للحصار

شاهد: ماذا قال العاشر على فلسطين في امتحان (الانجاز)؟

شاهد: ماذا قال العاشر على فلسطين في امتحان (الانجاز)؟

الحكومة الفلسطينية تُطالب الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك لوقف التصعيد ضد المقدسات

الحكومة الفلسطينية تُطالب الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك لوقف التصعيد ضد المقدسات

شاهد: التاسعة على غزة: شهداء مسيرات العودة والكهرباء كانت عائقاً أمام دراستي

شاهد: التاسعة على غزة: شهداء مسيرات العودة والكهرباء كانت عائقاً أمام دراستي

وزير إسرائيلي: ثقتي بالجيش تزعزعت وهذا ما منعه من اجتياح غزة

وزير إسرائيلي: ثقتي بالجيش تزعزعت وهذا ما منعه من اجتياح غزة

الرئيس عباس ورئيس الوزراء يوجهان رسائل لطلبة الثانوية العامة (الإنجاز)

الرئيس عباس ورئيس الوزراء يوجهان رسائل لطلبة الثانوية العامة (الإنجاز)

منوعات

رولا سعد تُفجر مفاجأة حول مافعلته والدتها: &#34;إذا ماتت لن أحزن عليها&#34;

رولا سعد تُفجر مفاجأة حول مافعلته والدتها: "إذا ماتت لن أحزن عليها"

حياة الدرديري ترفض أول طلب لتوفيق عكاشة بعد الزواج

حياة الدرديري ترفض أول طلب لتوفيق عكاشة بعد الزواج

اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يُفجر مواقع التواصل ويثير الغضب

اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يُفجر مواقع التواصل ويثير الغضب

شاهد كيف تجولت إليسا في شوارع باريس

شاهد كيف تجولت إليسا في شوارع باريس

صور: لحظة حميمة تجمع بين سيرين عبد النور وزوجها

صور: لحظة حميمة تجمع بين سيرين عبد النور وزوجها

مشاهير هوليوود يمتلكون مواهب جسدية غريبة ستصدمك

مشاهير هوليوود يمتلكون مواهب جسدية غريبة ستصدمك

ردّ ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل وتُفجر مفاجأة

ردّ ناري من دنيا بطمة على الساخرين من شكلها قبل التجميل وتُفجر مفاجأة

صور: اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي بعد حفل وداع العزوبية

صور: اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي بعد حفل وداع العزوبية

عزت أبو عوف: دخلت مصحة للأمراض النفسية..وصيتي بحرق أفلامي بعد وفاتي

عزت أبو عوف: دخلت مصحة للأمراض النفسية..وصيتي بحرق أفلامي بعد وفاتي

شريف رمزي يكشف سراً عن إعتزال زوجته ويسخر من محمد رمضان

شريف رمزي يكشف سراً عن إعتزال زوجته ويسخر من محمد رمضان

عربي

مقتل رجل أمن سعودي وبنغلاديشي في هجوم مُسلح بالرياض

مقتل رجل أمن سعودي وبنغلاديشي في هجوم مُسلح بالرياض

مقتل ستة أفراد من الحرس الوطني التونسي في اعتداء مُسلح

مقتل ستة أفراد من الحرس الوطني التونسي في اعتداء مُسلح

أول ظهور رسمي لنجل أمير قطر

أول ظهور رسمي لنجل أمير قطر

محكمة كويتية تُصدر أحكاماً بالسجن على ثمانية نواب بقضية &#34;اقتحام مجلس الأمة&#34;

محكمة كويتية تُصدر أحكاماً بالسجن على ثمانية نواب بقضية "اقتحام مجلس الأمة"