شاهد: الأولى على فلسطين: هذا ما أطمح إليه بعد إنهاء دراستي الجامعية

رام الله - دنيا الوطن

روت الطالبة الأولى على فلسطين في الفرع العلمي لمى خالد داودي من مدينة القدس، الظروف التي عايشتها إلى أن تمكنت من الوصلو إلى هذا الإنجاز.





وقالت الطالبة، في مقابلة بتلفزيون فلسطين، لمى داودي، إن الإنجاز الذي وصلت إليه لم يكن سهلاً، مؤكدةً أنه جاء بعد جهد وتعب كبير.وأضافت أن من يضع هدفاً ويسعى لتحقيقه يصل إليه بكل تأكيد، مشيرا إلى أنها الاجتهاد وتنظيم الوقت والتركيز كان أهم عوامل نجاحها.وأشارت إلى أنها ستدرس تخصص الهندسة المعماري في الجامعة، مضيفةً أنها تطمح لتأسيس شركة خاصة بها بعد إنهاء دارستها الجامعية.