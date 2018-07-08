شاهد: التاسعة على غزة: شهداء مسيرات العودة والكهرباء كانت عائقاً أمام دراستي

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خاص دنيا الوطن - محمد عوض
بالزغاريد والفرحة، استقبلت عائلة الطالبة هبة شاتيلا، نبأ نجاح ابنتهم في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" بعد عام من الدراسة تكلل بالنجاح والتفوق، جنت ثماره الطالبة هبة رغم المعيقات التي حاولت ثنيها عن هدفها بأن تصبح من أوائل قطاع غزة مع مرتبة الشرف.

"دنيا الوطن" التقت أسرة الطالبة هبة شاتيلا، (19 عام) حيث غمرت الفرحة والسعادة منزلهم، الذي استقبل نبأ تفوقها على درب شقيقتها الثلاثة اللواتي سبقنها في الأعوام الماضية.

وتحدثت الطالبة شاتيلا، عن شعورها لحظة تلقيها لنتيجتها في الثانوية العامة، والتي وصفتها بأنه الفرحة الغير مثيلة، خاصة وأن هذا العام كان عام الدراسة والاجتهاد وجاءت نتيجته بتفوقها وأن تتقدم قوائم الناجحين هذا العام

وأهدت الطالبة شاتيلا نجاحها للشهداء وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات وللأسرى خلف القضبان، رفقاء درب والدها، الذي أمضى فترات طويلة في سجون الاحتلال، ولأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده

وتحدثت الطالبة شاتيلا، عن المعيقات التي كانت تواجهها فترة الدراسة، من استمرار لانقطاع الكهرباء والاحداث التي كانت مستمرة على الشريط الحدودي وتأثرها بأعداد الشهداء والاصابات خاصة وأنها كانت تتابع الاخبار برفقة عائلتها على مدار الوقت

مروان شاتيلا والد الطالبة هبة يقول لدنيا الوطن بأنه بالرغم من الظروف التي كانت تمر على قطاع غزة استطاعت ابنتي هبة من تخطي اختبار "الإنجاز" بمعدلات متقدمة علها تحقق حلمها في دراسة الجامعة انتهاءً بالدكتوراه.

وأمل شاتيلا، بأن يكون نجاح ابنته هبة بداية باكورة خير على أبناء شعبنا الفلسطيني محققاً وحدته الفلسطينية خلف رجلٌ واحد، وأن يعم الأمن والسلام على فلسطين من البحر للنهر عاصمتها القدس الشريف

 

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