وزير إسرائيلي: ثقتي بالجيش تزعزعت وهذا ما منعه من اجتياح غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التعليم الإسرائيلي، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية، نفتالي بينيت، إن ثقته العمياء في الجيش الإسرائيلي تزعزعت، بعد أن بات يخشى من فقدان حياة جنوده، مما يجعله يصمت عن الضربات التي يتلقاها.وأضافت بينيت، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه عرف لاحقًا أن أحد أهم الأسباب التي تمنع الجيش عن اجتياح غزة، هو عدم رغبته بنشوء الاحتكاك المباشر بين جنودنا ومقاتلي العدو.وأكد بينيت أن الجيش الإسرائيلي ينقصه الأمن الشخصي في معارك غزة، مضيفاً أنه كان هنالك تخوف من الدخول البري لغزة قبل حرب 2014 على قطاع غزة.ووجهت الصحيفة لبينيت تساؤلاً حول سبب التخوف من الدخول البري هو المواجهة المباشرة مع مقاتلي حماس، فأجاب بينيت قائلاً: "مسألة الخوف كانت تؤثر على الكثير من الأعمال الأمنية وهناك أسباب أخرى".وشدد الوزير الإسرائيلي على أن الجيش يجب أن يكون أكثر قسوة من السياسيين، ويجب أن يوفر للسكان الأمن.وحول الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة، قال "أنا أعتبر كل من يرسل طائرات وبالونات حارقة مخرب، ويجب التعامل معه كمن يرسل الصواريخ والقذائف".وأعلن بينيت خلال المقابلة أنه يسعى لأن يصبح وزيرًا للجيش في الحكومة القادمة.