شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ورئيس الوزراء يوجهان رسائل لطلبة الثانوية العامة (الإنجاز)

الرئيس عباس ورئيس الوزراء يوجهان رسائل لطلبة الثانوية العامة (الإنجاز)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جميع المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والإزدهار في خدمة الوطن.

وثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الحكومة، خاصة وزارة التربية والتعليم العالي، وأسر الطلبة، من أجل انجاح المسيرة التعليمية.

كما تمنى حظاً أوفر للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام، في المرات القادمة.

من ناحيته، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الأحد، رسالة لطلبة الثانوية العامة (الإنجاز) 2018 في فلسطين، عقب إعلان نتائجهم.

وقال الحمد الله على صفحته بفيسبوك:" أُبارك لبناتي وأبنائي الناجحين والمتفوقين في امتحاناتِ الثانويةِ العامة (الانجاز)، طلبة فلسطين وشبابها الواعد والمتألق والمثابر".

وأضاف:" نشارككم اليوم فرحتكم، فنجاحكم مفخرة لفلسطين وفرح حقيقي لذويكم وعائلاتكم الذين مدوكم بالرعاية والتوجيه، وانتصارٌ للعملية التعليمية رغم كافة المعيقات والحصار الذي نواجِهه جميعاً".

وحيا الحمد الله كافةَ المعلماتِ والمعلمينَ وأسرة التربية والتعليم على الجهد الوطني الذي يبذلونه للنهوض بجودة ونوعية التعليم والوصولِ بطلبتِنا إلى دروب النجاح والتميزِ.

وتابع:" تسجلونَ اليوم أولى صور الانجاز والإبداعِ والتألق، وتنطلقون في فضاءاتٍ أُخرى من العمل والعلمِ والتحصيل الأكاديميّ، فاختاروا تخصصاتِكُم ودروبَكم التي تحبون، فهي طريقُكم للوصول بطموحكم إلى مستوى جديدٍ من التحدي والانجازِ والتميزِ، بَل وخدمةِ وَبِناء فلسطين، وَطنُنا جَميعاً الذي نعملُ ونتعلمُ ونتقدمُ من أجلِهِ".

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