طالع أسماء العشرة الأوائل الناجحين باختبارات الثانوية العامة بفلسطين

الدرجة



الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة الأول بثينة جميل محمود غنام 99.4 29026387 طوباس بنات عقابا الثانوية (الخضراء) الأول مكرر رانيه صلاح محمد العباسي 99.4 32125077 خان يونس طبريا الثانوية للبنات الثالث مريم ياسر أحمد أبو عيشة 99.3 12022194 نابلس بيت إيبا الثانوية للبنات الثالث مكرر ميار علان عبدالله نجوم 99.3 18014265 رام الله بنات البيرة الثانوية الثالث مكرر مرح عبدالخالق فخري داود 99.3 18015263 رام الله بنات قاسم الريماوي الثانوية الثالث مكرر شهد عبد العزيز مسعود العارضة 99.3 28025846 قباطية الشهيد سامي طه الثانوية للبنات الثالث مكرر شهد وضاح محمود جعبري 99.3 26007040 الخليل محمد علي المحتسب الثانوية للبنات الثالث مكرر دنيا زهير عاطف الجمل 99.3 34130581 رفح القدس الثانوية للبنات الثالث مكرر هلا عبد الحي سليم قاسم 99.3 35118193 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات العاشر اسرار جميل عثمان فقيه 99.1 18015294 رام الله بنات كفر عين الثانوية العاشر مكرر سندس حسين شريف كميل 99.1 28025193 قباطية بنات قباطية الثانوية الشرقية العاشر مكرر رنا عارف محمد شيخ العيد 99.1 34130589 رفح القدس الثانوية للبنات

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة الأول لما خالد "محمد عمر" داودي 99.7 20030892 القدس راهبات الوردية الثاني جنى حسني مصطفى عودة 99.6 12040080 نابلس طلائع الامل الثانوية المختلطة الثاني مكرر ماسه راجح صالح البشر 99.6 13038020 سلفيت بنات سلفيت الثانوية الثاني مكرر ديمه عفيف عبد الحافظ صوص 99.6 18036641 رام الله بنات الماجدة وسيلة الثانوية الثاني مكرر محمود محمد احمد حمدان 99.6 20030259 القدس الكلية الابراهيمية الثاني مكرر ايناس اياد محمد ابو عره 99.6 29041921 طوباس بنات عقابة الثانوية (الخضراء) الثاني مكرر مرح محمد اسماعيل مسلم 99.6 18036600 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية الثاني مكرر لما عبد الله محمد ابو مسامح 99.6 34156208 رفح شهداء رفح الثانوية للبنات الثاني مكرر سندس احمد حسن الكرد 99.6 35151143 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات العاشر حمزة عادل خليل سليم 99.4 12039256 نابلس الثانوية الاسلامية العاشر مكرر محمد بدر علي ابو زهره 99.4 23035555 يطا ذكور يطا الثانوية العاشر مكرر احمد عبد الرحمن يونس رجوب 99.4 27033812 جنوب الخليل ذكور ماجد ابو شرار العاشر مكرر مهند خالد حسن سماحين 99.4 25034946 شمال الخليل نوبا الثانوية للبنين العاشر مكرر سفيان خضر عزت كرامة 99.4 20030338 القدس شعفاط الثانوية للبنين العاشر مكرر مريم عبد الله عبد المجيد منصور 99.4 18037049 رام الله نور الهدى للبنات العاشر مكرر ديما سعدي علي السعدي 99.4 18037036 رام الله نور الهدى للبنات العاشر مكرر محمد صلاح الدين سميح خضر 99.4 14042138 طولكرم ذكور الفاضلية الثانوية العاشر مكرر نور نادر "محمد امين" راشد 99.4 14042960 طولكرم بنات بيت ليد الثانوية العاشر مكرر ساره امجد كامل شحادة 99.4 18036569 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية العاشر مكرر رامي معين اسماعيل السنوار 99.4 35150329 الوسطى شهداء النصيرات الثانوية للبنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء العشرة الأوائل الناجحين في اختبارات الثانوية العامة، على مستوى فلسطين.الفرع الأدبي:الفرع العلمي: