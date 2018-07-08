طالع أسماء العشرة الأوائل الناجحين باختبارات الثانوية العامة بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء العشرة الأوائل الناجحين في اختبارات الثانوية العامة، على مستوى فلسطين.
الفرع الأدبي:
الفرع العلمي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء العشرة الأوائل الناجحين في اختبارات الثانوية العامة، على مستوى فلسطين.
الفرع الأدبي:
| الدرجة
|الاسم
|المعدل
|رقم الجلوس
|المديرية
|المدرسة
|الأول
|بثينة جميل محمود غنام
|99.4
|29026387
|طوباس
|بنات عقابا الثانوية (الخضراء)
|الأول مكرر
|رانيه صلاح محمد العباسي
|99.4
|32125077
|خان يونس
|طبريا الثانوية للبنات
|الثالث
|مريم ياسر أحمد أبو عيشة
|99.3
|12022194
|نابلس
|بيت إيبا الثانوية للبنات
|الثالث مكرر
|ميار علان عبدالله نجوم
|99.3
|18014265
|رام الله
|بنات البيرة الثانوية
|الثالث مكرر
|مرح عبدالخالق فخري داود
|99.3
|18015263
|رام الله
|بنات قاسم الريماوي الثانوية
|الثالث مكرر
|شهد عبد العزيز مسعود العارضة
|99.3
|28025846
|قباطية
|الشهيد سامي طه الثانوية للبنات
|الثالث مكرر
|شهد وضاح محمود جعبري
|99.3
|26007040
|الخليل
|محمد علي المحتسب الثانوية للبنات
|الثالث مكرر
|دنيا زهير عاطف الجمل
|99.3
|34130581
|رفح
|القدس الثانوية للبنات
|الثالث مكرر
|هلا عبد الحي سليم قاسم
|99.3
|35118193
|الوسطى
|سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات
|العاشر
|اسرار جميل عثمان فقيه
|99.1
|18015294
|رام الله
|بنات كفر عين الثانوية
|العاشر مكرر
|سندس حسين شريف كميل
|99.1
|28025193
|قباطية
|بنات قباطية الثانوية الشرقية
|العاشر مكرر
|رنا عارف محمد شيخ العيد
|99.1
|34130589
|رفح
|القدس الثانوية للبنات
الفرع العلمي:
|الدرجة
|الاسم
|المعدل
|رقم الجلوس
|المديرية
|المدرسة
|الأول
|لما خالد "محمد عمر" داودي
|99.7
|20030892
|القدس
|راهبات الوردية
|الثاني
|جنى حسني مصطفى عودة
|99.6
|12040080
|نابلس
|طلائع الامل الثانوية المختلطة
|الثاني مكرر
|ماسه راجح صالح البشر
|99.6
|13038020
|سلفيت
|بنات سلفيت الثانوية
|الثاني مكرر
|ديمه عفيف عبد الحافظ صوص
|99.6
|18036641
|رام الله
|بنات الماجدة وسيلة الثانوية
|الثاني مكرر
|محمود محمد احمد حمدان
|99.6
|20030259
|القدس
|الكلية الابراهيمية
|الثاني مكرر
|ايناس اياد محمد ابو عره
|99.6
|29041921
|طوباس
|بنات عقابة الثانوية (الخضراء)
|الثاني مكرر
|مرح محمد اسماعيل مسلم
|99.6
|18036600
|رام الله
|بنات البيرة الجديدة الثانوية
|الثاني مكرر
|لما عبد الله محمد ابو مسامح
|99.6
|34156208
|رفح
|شهداء رفح الثانوية للبنات
|الثاني مكرر
|سندس احمد حسن الكرد
|99.6
|35151143
|الوسطى
|سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات
|العاشر
|حمزة عادل خليل سليم
|99.4
|12039256
|نابلس
|الثانوية الاسلامية
|العاشر مكرر
|محمد بدر علي ابو زهره
|99.4
|23035555
|يطا
|ذكور يطا الثانوية
|العاشر مكرر
|احمد عبد الرحمن يونس رجوب
|99.4
|27033812
|جنوب الخليل
|ذكور ماجد ابو شرار
|العاشر مكرر
|مهند خالد حسن سماحين
|99.4
|25034946
|شمال الخليل
|نوبا الثانوية للبنين
|العاشر مكرر
|سفيان خضر عزت كرامة
|99.4
|20030338
|القدس
|شعفاط الثانوية للبنين
|العاشر مكرر
|مريم عبد الله عبد المجيد منصور
|99.4
|18037049
|رام الله
|نور الهدى للبنات
|العاشر مكرر
|ديما سعدي علي السعدي
|99.4
|18037036
|رام الله
|نور الهدى للبنات
|العاشر مكرر
|محمد صلاح الدين سميح خضر
|99.4
|14042138
|طولكرم
|ذكور الفاضلية الثانوية
|العاشر مكرر
|نور نادر "محمد امين" راشد
|99.4
|14042960
|طولكرم
|بنات بيت ليد الثانوية
|العاشر مكرر
|ساره امجد كامل شحادة
|99.4
|18036569
|رام الله
|بنات البيرة الجديدة الثانوية
|العاشر مكرر
|رامي معين اسماعيل السنوار
|99.4
|35150329
|الوسطى
|شهداء النصيرات الثانوية للبنين
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