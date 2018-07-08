الخارجية تُعلن عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات
رام الله - دنيا الوطن
تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين من جميع أبنائنا طلبة الثانوية العامة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة نجاحهم بامتحانات الثانوية العامة.
تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين من جميع أبنائنا طلبة الثانوية العامة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة نجاحهم بامتحانات الثانوية العامة.
وأعلنت عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات، وذلك من الساعة: 8:00 صباحاً وحتى الساعة 14:30، جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت).
حيث سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ: 10.07.2018 وحتى تاريخ: 01.09.2018، مع تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتوفيق.
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