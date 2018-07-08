الخارجية تُعلن عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات





وأعلنت عن تمديد فترة استقبال الجمهور في جميع مكاتب التصديقات، وذلك من الساعة: 8:00 صباحاً وحتى الساعة 14:30، جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت).





حيث سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ: 10.07.2018 وحتى تاريخ: 01.09.2018، مع تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتوفيق.





رام الله - دنيا الوطنتتقدم وزارة الخارجية والمغتربين من جميع أبنائنا طلبة الثانوية العامة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة نجاحهم بامتحانات الثانوية العامة.