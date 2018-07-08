هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب طبريا

رام الله - دنيا الوطنوقعت هزة أرضية، ظهر اليوم الاثنين، في منطقة بحيرة طبريا شمال فلسطين، بقوة 3.2 على مقياس (ريختر).ومنذ فجر الأربعاء الماضي، وقعت عشرات الهزات الأرضية، في مناطق شمال فلسطين، والحدود الأردنية، في حين أكد خبير الزلازل جلال الدبيك: أن أكثر المناطق الفلسطينية عرضة للزلازل، وتعتبر بؤراً زلزالية، هي منطقة بحيرة طبريا، وما بعد منطقة شمال طبريا بعشرة كيلومترات، باتجاه أصبع الجليل شمال فلسطين، إضافة لمنطقة وادي عربة، والبحر الميت، والأغوار وبيسان، ومنطقة صدع الفارعة الكرمل، وكذلك البحر الأبيض المتوسط.وقال الدبيك لـ"دنيا الوطن": إن عدد الزلازل التي حدثت منذ الساعة الخامسة من فجر يوم الأربعاء، تعدت الـ 40 زلزالًا، وما تم الإعلان عنه فقط 20 هزة، وهذه كانت أكثر من درجتين ونصف على مقياس (ريختر)، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يوميًا تحدث زلازل في الأراضي الفلسطينية، وفي مناطق محددة تشتهر بأنها مركز حيوي لتكوين الزلازل، كمنطقتي شمال شرق وشمال غرب بحيرة طبريا، التي كانت أكثر المناطق اهتزازًا خلال الأربعة أيام الماضية.