الجنايات الكبرى تُدين متهمين بقضايا هَتك عِرض وتخابر مع العدو

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي جمال جبر، والقاضي عماد ثابت، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة، المتهم (ي. و) بتهمة هتك العرض، خلافاً لأحكام المادة 296/2 بدلالة 276 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف.وكذلك أصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية، حكماً بحق المتهم (م. أ) بتهمة الاغتصاب وهتك العرض، خلافاً للمادة 296 بدلالة المادة 301 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً، بالرغم من وجود مصالحة وإسقاط الحق الشخصي.ودانت المحكمة أيضاً المتهم (ش. ش) بتهمة الاتصال مع العدو خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت مدة سبع سنوات.وأصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية الحكم على المتهم (ع. غ) بتهمة زراعة نباتات تنتج عنها مواد مخدرة، خلافاً للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2018، وحكمت عليه بالحبس لمدة عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار.