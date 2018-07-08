توقيع اتفاقية تمويل مشروع بين لجنة الانتخابات ووزارة الخارجية النرويجية

رام الله - دنيا الوطنوقعت لجنة الانتخابات المركزية، ووزارة الخارجية النرويجية، اتفاقية لتمويل تنفيذ مشاريع توعوية وإعلامية على مدار سنة كاملة، وتهدف إلى تعزيز الوعي الديمقراطي والمشاركة السياسية.ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور حنا ناصر، رئيس اللجنة، والسيد أوني رامبول، القائم بأعمال رئيس الممثلية النرويجية في فلسطين، وهي بقيمة مليون وستمائة ألف كرونة نرويجية، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها يوم 2 تموز/ يوليو الحالي.وتتضمن الاتفاقية، تمويل أنشطة، ستقوم بها اللجنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أهمها برنامج توعية خاص بالنوع الاجتماعي، ورفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وكذلك تعزيز العلاقة مع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المحلي، وتدريب صحفيين حول التغطية الصحفية للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى بناء قدرات اللجنة وموظفيها.ويأتي هذا المشروع، استكمالاً للشراكة المستمرة بين اللجنة والحكومة النرويجية، حيث سبق للحكومة النرويجية دعم مشاريع وأنشطة، قامت بها اللجنة خلال الأعوام السابقة.