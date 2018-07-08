الإعلان عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الاثنين 9 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات (الثالثة والرابعة والخامسة).ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد غداً الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.