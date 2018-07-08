شؤون فلسطينية

الأعرج: تشكيل لجنة رباعية لمتابعة القضايا المتعلقة بنظام موظفي الهيئات المحلية

الأعرج: تشكيل لجنة رباعية لمتابعة القضايا المتعلقة بنظام موظفي الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأحد، اجتماعاً في مقر الوزارة ضم كلاً من: وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، وطواقم من الوزارتين.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بملف موظفي الهيئات المحلية في محافظات الوطن، مع التأكيد على أهمية احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين، واحترام القضاء الفلسطيني وقراراته.

وأعلن الأعرج خلال اللقاء عن تشكيل لجنة رباعية مكونة من وزارتي الحكم المحلي، والعمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، وذلك لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بنظام موظفي الهيئات المحلية، ذلك بهدف تعزيز قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتعزيز صمودهم على أرض الوطن.

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