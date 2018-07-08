أول ظهور رسمي لنجل أمير قطر

رام الله - دنيا الوطنظهر نجل أمير قطر، تميم آل ثاني، في أثناء مراسم استقبال الرئيس الفرنسي للأمير الجمعة في قصر الإليزيه.ولفت الظهور الأول لحمد بن تميم، الأنظار خلال زيارة والده إلى الإليزيه، وكذلك وجوده إلى جانب والده في قاعدة دي مارسان الفرنسية، إذ يعتبر ذلك أول ظهور له في زيارة رسمية.وتفاعل مغردون قطريون، مع ظهور نجل الأمير، وأشاروا إلى أن ذلك يمثل عمق العلاقات بين البلدين.