قوات الاحتلال تنصب (كرافانات) بأبو ديس تمهيداً لتهجير سكان (الخان الأحمر)





وجمدت المحكمة العليا، مساء الخميس الماضي، أوامر الهدم للقرية في (الخان الأحمر) حتى يوم 11 تموز/ يوليو القريب.



وقال الناشط المقدسي هاني حلبية: "إن قوات الاحتلال، أغلقت العديد من الشوارع في بلدتي العيزرية وأبو ديس المفضية إلى قرية (الخان الأحمر)، فضلاً عن تحرّك شاحنات ضخمة تحمل كرافانات كبيرة لوضعها في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأفاد شهود، أن جرافات الاحتلال، شرعت منذ ساعات الصباح، ووسط حصارٍ عسكريٍ محكم، بتسوية طرق تم فتحها في محيط قرية (الخان الأحمر).



وأوضح مواطنون، بأن جنود الاحتلال، أغلقوا منذ ساعات الصباح محيط بلدة أبو ديس والعيساوية، ومنعوا وصول كافة السيارات القادمة من جنوب الضفة الغربية للمنطقة.



وقال شهود: إن الجنود، وفروا الحماية لجرافات الاحتلال التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، التي تعمل منذ أيام في محيط (بوابة القدس)؛ لتسوية الأرض ووضع (الكرفانات) الكبيرة عليها، تمهيداً لإسكان أهالي التجمعات البدوية.



ويأتي ذلك، ضمن مخطط تهجير الأهالي ومشروع (بوابة القدس)، الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو ثلاث سنوات، من أجل تهجير البدو من التجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة إليه.

رام الله - دنيا الوطنشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنصب بيوت متنقلة (كرافانات) كبيرة في محيط القدس وقرب بلدة أبو ديس تحديداً، وذلك تمهيداً لتهجير أهالي (الخان الأحمر) و(أبو النوار)، بحسب شهود عيان ونشطاء.