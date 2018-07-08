شؤون فلسطينية

بينت: نخشى فقدان جنودنا في الدخول البري لغزة

بينت: نخشى فقدان جنودنا في الدخول البري لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نيفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، أن ثقته العمياء في الجيش الإسرائيلي تزعزعت، بعد أن بات يخشى من فقدان حياة الجنود في أي حرب برية بغزة، مما يجعله يصمت عن الضربات التي يتلقاها.

وأوضح بينت، في مقابلة مطولة مع صحيفة (معاريف)، أنه عرف لاحقًا أن أحد أهم الأسباب التي تمنع الجيش من اجتياح غزة، هو عدم رغبته بنشوء الاحتكاك المباشر بين جنودنا ومقاتلي حماس.

وأكد بينت، أن الجيش الإسرائيلي ينقصه الأمن الشخصي في معارك غزة، قائلاً: "كان هناك تخوف من الدخول البري لغزة قبل حرب 2014 على قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

ووجهت الصحيفة لبينت، تساؤلاً حول سبب التخوف من الدخول البري، هو المواجهة المباشرة مع مقاتلي حماس، فأجاب بينت قائلاً: "مسألة الخوف كانت تؤثر على الكثير من الأعمال الأمنية وهناك أسباب أخرى".

وشدد الوزير الإسرائيلي، على أن الجيش، يجب أن يكون أكثر قسوة من السياسيين، ويجب أن يوفر للسكان الأمن.

وحول الطائرات والبالونات الحارقة، التي تُطلق من غزة، قال: "أنا أعتبر كل من يرسل طائرات وبالونات حارقة مخرباً، ويجب التعامل معه كمن يرسل الصواريخ والقذائف"، على حد زعمه.

وأعلن بينت خلال المقابلة، أنه يسعى لأن يصبح وزيرًا للجيش في الحكومة المقبلة.

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